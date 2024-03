Warholm klar for semifinale i innendørs-VM etter heatseier

Warholm kontrollerte det første av fire heat og løp inn til seier. Dermed tok han en av de to direkteplassene i semifinalen som løpes sent fredag kveld.

Rok Ferlan fra Slovenia ble nummer to i heatet med 47,04.

Warholms personlige rekord på distansen innendørs lyder på 55,05.

– Ingen prioriterer dette kjempehøyt. Det gjør at det er muligheter for alle til å ta skalper. Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm under torsdagens pressekonferanse.

Jäger videre med et nødskrik

Henriette Jæger (20) tok seg til semifinalen på 400 meter i innendørs-VM i friidrett i Glasgow med knappest mulig margin.

Jæger løp i den ytterste banen i det tredje av fire heat, og det måtte målfoto til for å skille tre utøvere bak USAs Talitha Diggs på 52,17.

Jæger så ut til å krysse målstreken som nummer to, og det viste også målfotoet.

Den norske jenta ble klokket inn på 52,23. Den samme tiden hadde også irske Sharlene Mawdsley og franske Amandine Brossier. De kunne ikke en gang skilles på tusendeler, og ifølge hjemmesiden til Det internasjonale friidrettsforbundet er de alle tre klare for semifinalen.

De to beste fra hvert heat og fire beste øvrige tidene ble semifinaleklare.

Jæger satte norsk med 51,05 i polske Torun 6. februar. Den tiden var 0,52 sekunder bedre enn rekorden hun selv satte en uke tidligere i Ostrava i Tsjekkia.

Utendørskravet for å komme til OL i Paris er på 50,96. Hennes norske utendørsrekord lyder på 51,03. Jæger kan også ta seg til OL på ranking om det ikke er nok utøvere som har klart kravet.