Karsten Warholm kontrollert til finale på 400 meter

Ulsteinvik-mannen klokket inn til 45,86 i det andre heatet i Glasgow. Det holdt til klar seier foran jamaicaneren Rusheen McDonald.

De tre beste tidene i hver semifinalepulje ga avansement.

– Det kan se ut som vi får en duell mellom Norge og Belgia i finalen. Alexander Doom er ingen dårlig avslutter han heller, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter målgang.

Doom var raskest i den første semifinalen da han satte bestenotering med tiden 45,69.

Tidligere fredag vant Warholm enkelt sitt forsøksheat på 46,68. Sunnmøringen har 45,05 som sin personlige rekord på 400 meter innendørs.

Det er første gang at Warholm stiller i et innendørs-VM.

– Ingen prioriterer dette kjempehøyt. Det gjør at det er muligheter for alle til å ta skalper. Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm på torsdagens pressekonferanse.

Les også: Guide: Dette må du vite om friidretts-VM i Glasgow