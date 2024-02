Molde og Glimt i Europa – dette er torsdagens direktesendte TV-sport

Torsdag:

08.00: Motorsport, Formel 1. Trening 2, sesjon 1 av Bahrain Grand Prix. Fra Bahrain International Circuit. (V Sport 1)

09.55: Langrenn, NM på ski. 10 kilometer fristil kvinner, fra Beitostølen. (NRK 1)

11.00: Golf, DP World Tour. Dag én av Magical Kenya Open, fra Muthaiga Golf Course, Nairobi, Kenya. Kristian Krogh Johannessen er det norske håpet. (V Sport Golf)

11.55: Sykkel, UCI World Tour. UAE Tour, etappe 4: Dubai – Dubai. 175km, spurtetappe. Vegard Stake Laengen, Tobias Foss og Torstein Træen er de norske deltagerne, men ingen av dem er utpregede sprintere. (Eurosport Norge)

11.55: Langrenn, NM på ski. 10 kilometer fristil menn, fra Beitostølen. (NRK 1)

13.00: Motorsport, Formel 1. Trening 2, sesjon 2 av Bahrain Grand Prix. Fra Bahrain International Circuit. (V Sport 1)

14.00: Snooker, World Snooker Tour. Kvartfinaler i Players Championship, fra Telford International Centre, Telford. (Eurosport Norge)

18.45: Fotball, Europa League. 16-delsfinale, kamp 2: Toulouse – Benfica, fra Stadium de Toulouse, Toulouse. Benfica leder 2-1 fra første oppgjør i Lisboa. (V Sport 3)

18.45: Fotball, Conference League. 16-delsfinale, kamp 2: Bodø/Glimt – Ajax, fra Aspmyra, Bodø. Bodø/Glimt klarte en knallsterk 2-2 i Amsterdam, og har gode muligheter for avansement mot den nederlandske storheten. (V Sport 1)

18.45: Fotball, Europa League. 16-delsfinale, kamp 2: Rennes – Milan, fra Roazhon Park, Rennes. Milan vant første oppgjør med hele 3-0 hjemme i Milano. (V Sport 2)

19.00: Ishockey, EHL. Runde 43: Vålerenga – Sparta Sarpsborg, fra Jordal Amfi. VIF jobber for å beholde andreplassen inn mot sluttspillet. Nysignering Trevor Mingoia spiller sin første kamp for Vålerenga. (TV2 Sport 2)

20.00: Darts, Premier League. Kveld fire av 16, fra Utilita Arena, Newcastle. (V Sport +)

20.00: Snooker, World Snooker Tour. Kvartfinaler i Players Championship fortsetter, fra Telford International Centre, Telford. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Europa League. 16-delsfinale, kamp 2: Sporting – Young Boys, fra Estádio José Alvalade, Lisboa. Sporting vant første oppgjør i Sveits med 3-1, og ligger med det veldig godt an. (V Sport 2)

21.00: Fotball, Conference League. 16-delsfinale, kamp 2: Legia Warszawa – Molde, fra Stadion Wojska Polskiego, Warszawa. Molde vant første kamp med 3-2. (V Sport 1 & TV3+)

21.00: Fotball, Europa League. 16-delsfinale, kamp 2: Roma – Feyenoord, fra Olympiastadion, Roma. Det første oppgjøret endte uavgjort med 1-1. (V Sport 2)

22.00: Golf, PGA Tour. Første dag av Mexico Open, fra Vidanta Vallarta Golf Course, Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Mexico. Viktor Hovland står over denne helgen. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Tampa Bay Lightning – Washington Capitals, fra Amalie Arena, Tampa. (V Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: New Jersey Devils – New York Rangers, fra Prudential Center, Newark, New Jersey. (V Sport 2)

04.00: Golf, LPGA Tour. Dag to av Honda LPGA Thailand, fra Siam Country Club Old Course, Pattaya. (V Sport Golf)

04.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs, fra T-Mobile Arena, Paradise, Nevada. (V Sport 1)

04.30: Ishockey, NHL. Grunnserien: Los Angeles Kings – Nashville Predators, fra Crypto.com Arena, Los Angeles. (V Sport 2)

