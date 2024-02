Zuccarello med mål og tre assist i utrolig snuoperasjon mot topplaget

Fem mål på litt over fem minutter i starten av tredje periode snudde kampen for Wild, som med det tok en svært sterk seier.

Zuccarellos mål kom like før slutt i annen periode. Nordmannen avsluttet fra siden før pucken gikk via en Canucks-forsvarer, under målvakt Casey DeSmith og i nettet.

Scoringen reduserte kampen til 3-5 og ga Wild håp før tredje periode. Der fikk Wild et tidlig overtall og utnyttet det til det fulle. På bare ett minutt og 44 sekunder scoret hjemmelaget tre ganger, og Zuccarello hadde assist på alle.

Nordmannen slo smarte pasninger som lagkameratene satte i nettet. Svenske Joel Eriksson Ek scoret hattrick og hadde tre assist i seieren. Også Kirill Kaprizov noterte seg for tre scoringer og tre assist.

Zuccarello står nå med 44. målpoeng på 46 kamper denne sesongen. Før Wilds snuoperasjon hadde en tidligere lagkamerat av Zuccarello markert seg.

Tre hattrick

J.T. Miller, som «Zucca» var lagkamerat med i New York Rangers, scoret hattrick for Canucks. Laget fra Canada har vært svært sterke denne sesongen og topper NHL-tabellen. Mandag fikk de seg en sjokkopplevelse.

Wild er nummer seks i sin divisjon og har 13 poeng opp til sikker sluttspillsplass. Det gjenstår 27 kamper.

Ian Cole og Miller sendte Canucks opp i 2-0 før Eriksson Ek reduserte i 1. periode.

Ellevill vending

I midtperioden scoret Elias Pettersson før Miller satte to pucker i nettet bak Wild-målvakt Filip Gustavsson og fullførte sitt hattrick.

Matt Boldy og Zuccarello sto for Wilds mål og sørget for at hjemmelaget hadde håp før tredjeperioden.

Der fikk de en pangstart med to mål av Eriksson Ek og ett fra Kaprizov. I etterkant la Marco Rossi og Kaprizov på til 8-5. Da hadde klokka akkurat passert fem minutter i tredje periode.

Deretter reduserte Nikita Zadorov og Brock Boeser for gjestene, men de fikk aldri utligningen. Jonas Brodin og Kaprizov satte spikeren i kista.

Tirsdag venter Winnipeg Jets på bortebane for Zucca og co.

