Europafarer Mingoia klar til dyst: – Skal bidra til at Vålerenga vinner

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter en tøff sesong med Västerås i HockeyAllsvenskan, ville klubben kvitte seg med sine importspillere når det ble klart at de ikke ville nå målet om opprykk. Da belaget Trevor Mingoia seg på at han skulle ta steget opp til SHL, før Vålerenga kom på banen med bare timer igjen av overgangsvinduet. Da måtte amerikaneren stole på magefølelsen.

– Det som gjorde at jeg valgte Vålerenga, og tok den avgjørelsen på så kort tid, var mulighetene til å vinne et mesterskap. Vi slet i Västerås, så jeg tenkte at dette var en god mulighet til å prøve noe nytt. Familien min er også hjemme i USA, så sånn sett var det enkelt for meg å flytte. Jeg har vært over hele Europa for å spille hockey nå, så da tenkte jeg hva er vel et nytt land og en ny liga, forteller Mingoia til Dagsavisen og ler.

Les flere saker om VIF hockey her

Bonsaksen og Gillam avgjørende

32-åringen kjenner både Aleksander Bonsaksen og Mitch Gillam fra før, og har vært nysgjerrig på hvordan det er å spille i Norge. Han rakk ikke å snakke med noen av dem før han signerte, men sier at det de fortalte om Vålerenga naturligvis spilte inn.

– Jeg snakket en del med Bonsaksen da vi spilte sammen i Finland, om hvordan det var å spille hockey i Norge. Da fortalte han litt om hvor han kom fra og hvordan norsk ishockey var, og skrøt veldig mye av Vålerenga både som klubb, men spesielt om miljøet. Også Mitch snakket mye om hvor bra miljøet er her, og hvor kult det er å spille for Vålerenga, så da alt skjedde superraskt og VIF kom på banen, var det en del av avgjørelsen, forteller Mingoia.

Allerede torsdag kveld før han debuten sin, da Vålerenga møter Sparta på Jordal. Amerikaneren sier at han etter hvert har spilt for så mange klubber og i så mange land, at han medgir at det å debutere for en ny klubb ikke er like spesielt lenger.

– Jeg har fortsatt litt nerver før kampene jeg skal spille, og det synes jeg er bare bra, fordi det viser at jeg bryr meg. Men når det kommer til å debutere for en ny klubb og nytt publikum er det jo selvsagt gøy, men samtidig ser jeg litt på det som bare en ny kamp. Det er litt mindre is her, og det er nye lagkamerater, men samtidig er hockey det samme spillet, forteller Mingoia.

Les også: Vålerengas toppspillere bikket nok en jevn kamp riktig vei (+)

– Skal gi han litt tid

VIF-trener Fredrik Andersson er veldig fornøyd med at muligheten bød seg til å hente inn den erfarne forwarden, men vil ikke legge for mye press på nykommeren i starten.

– Han har akkurat kommet til oss, og må få tid til å bli kjent med sine nye lagkamerater og vår måte å spille på. Vi har en litt mindre isrink enn han er vant med, så det tar kanskje og litt tid å venne seg til. Det som er bra er at vi nå har noen kamper før sluttspillet, slik at både han og Mark (Auk) kan spille seg i form, og vise det de er gode for der, forteller Andersson til Dagsavisen.

Han tror også garderobemiljøet i Vålerenga gjør det lettere for Mingoia å tilpasse seg sitt nye liv.

– Når du henter inn en ny spiller gjør det selvsagt noe med gruppedynamikken, og du vet aldri helt om spilleren vil passe inn der med resten av guttene. Det som er en veldig stor fordel for oss i Vålerenga er at vi har en god og stabil kjerne i Martin Røymark, Mahias Olimb og Jørgen Karterud blant annet som er flinke til å sette standarden og vise de nye hva strukturen i hverdagen er her i klubben, som også gjør at det går raskere å tilpasse seg, sier VIF-treneren.

Les også: Auk nærmer seg – Nielsen ferdig i Vålerenga (+)

Vålerenga-trener Fredrik Andersson (t.v.) er veldig fornøyd med å ha tilført laget enda mer offensiv styrke inn mot sluttspillet. (Pål Karstensen)

Vil ofre seg for laget

Mingoia selv liker at det er kort tid fra han kom til han får spille kamp igjen. Det er litt over to uker siden sist, men han gleder seg bare over å komme seg ut på isen igjen.

– Jeg synes det egentlig bare er greit at jeg slipper å ha så mye tid til å tenke eller overanalysere motstanderen eller den nye ligaen. Jeg er her for å bidra til at Vålerenga vinner, og skal være en bit av det maskineriet. Jeg er ikke her for å score en million poeng på egenhånd, men hvis jeg bidrar med målpoeng og vi vinner er det flott. Hvis det som skal til er et at jeg må tekke skudd og jobbe defensivt for at vi skal unngå å slippe inn mål, kommer jeg til å gjøre det også, forteller amerikaneren.

Siden det har gått litt på tverke i Sverige denne sesongen, synes han det egentlig var en lettelse å komme seg vekk og få prøvd noe nytt.

– Det er jo veldig kjedelig å forlate mange av gutta på laget selvsagt, men det var også masse rundt klubben folk ikke vet om. Vi slet veldig med skader og det var mye sykdom i laget og andre ting som skjedde. Jeg har helt ærlig aldri vært med på noe lignende, og det gjorde at vi stilte med et nesten helt nytt lag omtrent til hver eneste kamp. Det gjorde at det ble vanskelig å finne flyt, og når motgangen kom var det vanskelig å bryte den rekka siden vi ikke fikk noen som helst kontinuitet, sier Mingoia og fortsetter:

– Jeg vil ikke si at selvtilliten min eller troen på egne ferdigheter har endret seg så mye etter året i Västerås. En spiller gjør ikke et helt lag, så jeg vet at det ikke bare var meg som var problemet, men det var bare at vi kollektivt ikke fikk det til å fungere. Her i Vålerenga er det helt andre vibber, og jeg kjenner allerede at dette er en gjeng som er vant til å vinne og som koser seg med hockeyen sin. Det gleder jeg meg til å være en del av, avslutter Mingoia.

Les også: VIF forlenger med generalsponsoren: – Den største avtalen i klubbens historie (+)