Gjert Ingebrigtsens advokat bekrefter siktelse: – Antar at dette vil falle bort

Siktelsen kom før nyttår, sier advokat Elden.

– Politiet siktet ham i fjor for ett tilfelle mot én fornærmet som han risikerer en bot for, men som han senere har fått forklare seg om. Vi antar at dette vil falle bort når endelig avgjørelse foreligger, opplyser Elden til Dagbladet.

Overfor Nettavisen opplyser Elden at det dreier seg om en episode der Ingebrigtsen slo med et håndkle mot en fornærmet.

«Ut over det avstår vi fra kommentarer mens saken etterforskes», skriver Elden i en tekstmelding til avisen.

I oktober i fjor skrev sønnene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen en VG-kronikk der de anklaget faren for å ha «vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse».

De tre brødrenes bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, har bekreftet at Ingebrigtsen ble anmeldt av et familiemedlem. Friidrettstreneren har hele tiden avvist anklagene.

Det er rundt fire måneder siden etterforskningen mot Ingebrigtsen startet. Alle hans barn har status som fornærmede.

