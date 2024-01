Sterke meninger om hedersprisen: – Kaggestad hadde fortjent den

Årets pris gikk til Cato Zahl Pedersen (64) for innsatsen han har lagt ned som parautøver og for norsk idrett. I fjor ble Marit Breivik hedret.

Også da var det mange som mente at mangeårig trener og sykkelkommentator Kaggestad burde fått den høythengende prisen.

– Nå skal ikke jeg være overdommer, men det er ikke noen tvil om at Cato er en veldig fortjent vinner av en sånn type pris, med alt han har gjort. Men jeg er jo helt enig med alle dem som sier at Kaggestad hadde fortjent den prisen, han hadde fortjent den allerede i fjor, sier Dag-Otto Lauritzen til Dagbladet.

Han jobbet i en årrekke med Kaggestad i TV 2s dekning av Tour de France.

Umusikalsk

For ett år siden gikk VG-kommentator Leif Welhaven hardt ut mot juryen, og han er fortsatt like skarp.

– Umusikalsk og uforståelig at Kaggestad ble forbigått igjen. Ikke til forkleinelse for Cato Zahl Pedersen, men han kunne fått prisen et annet år. Det er også påfallende hvor tett på sine egne en Olympiatopp-ledet jury velger å legge seg, sier Welhaven til sin egen avis.

I sosiale medier hagler kritikken mot at Kaggestad nok en gang ikke fikk hedersprisen.

[ Cato Zahl Pedersen fikk hedersprisen på Idrettsgallaen ]

Takker for engasjementet

Hovedpersonen selv kommenterer saken slik via sønnen Mads Kaggestad:

– På vegne av min far takker jeg for engasjementet, de mange rørende kommentarene og hilsener vi har fått i for- og etterkant av idrettsgallaen. Min far er stor fan av Zahl Pedersen og synes han er en verdig prisvinner, står det i en melding VG har fått.

Kaggestad har vært alvorlig syk de siste årene.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er juryleder for Idrettsgallaen. Han har til Dagbladet gitt følgende uttalelse om kritikken:

– Juryen anerkjenner absolutt Kaggestads bidrag til norsk idrett. Juryen ønsket i år å gi Cato Zahl Pedersen hedersprisen med den begrunnelsen som ble fremført under årets idrettsgalla. Vi synes den står seg godt.

[ Her er alle vinnerne på Idrettsgallaen ]