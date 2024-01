Cato Zahl Pedersen fikk hedersprisen på Idrettsgallaen

Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og idrettspresident Zaineb Al-Samarai som delte ut prisen til 64-åringen.

Pedersen var i en rekke år Norges fremste parautøver. Han står med i alt 13 gull og ett sølv i Paralympics. Det har kommet i grenene langrenn, alpint og friidrett.

– Tusen hjertelig takk til juryen. Jeg fikk prisen, men vi vet at det er så mange bak denne prisen og som er avgjørende for at jeg har kunnet gjøre alt jeg har fått til, sa Pedersen i takketalen.

64-åringen har vært på flere eventyr i sin karriere, både på sørpolen og fjellene Cho Oyu og Mount Everest. Han vær nær ved å komme seg til toppen av verdens høyeste fjell i 2007.

– Vinnerens egne ekspedisjoner og opplevelser er mildt sagt beundringsverdige. Alt dette har han på imponerende vis gjennomført uten armer, sa Al-Samarai.

Pedersen har fått en rekke priser for sin innsats i norsk idrett. Han har mottatt Olavstatuetten, Peer Gynt Statuetten, Egebergs Ærespris og Norske Idrettsleder-Veteraners ærespris.