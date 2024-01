Alle nordmennene videre i Innsbruck tross skuffende hoppukekvalifisering

Lindvik plasserte seg på en beskjeden 19.-plass etter å ha hoppet 121,5 meter i storbakken i Innsbruck. Han var 12,5 meter og 25,4 poeng bak bestemann, Anze Lanisek fra Slovenia.

– Det var litt rufsete i dag, så vi får vel egentlig bare prøve igjen i morgen, sa Lindvik til NRK.

Rennet var preget av sidevind, og forholdene mot slutten av konkurransen gjorde at flere av de beste hopperne, som hoppukeleder Andreas Wellinger, leverte ganske korte svev.

Tittelforsvarer med formsvikt

Positivt sett med norske øyne var det at alle de seks hopperne kom seg videre fra kvalifiseringen. Halvor Egner Granerud trøblet litt i ovarennet igjen, men ble nest best av nordmennene med 116,5 meter.

– Det kjennes ut som kvalikhoppet er det dårligste her. Jeg synes ikke jeg er noe flink av bommen og finner ikke helt posisjonen. Så er jeg fornuftig nok til å presse det ned derfra. Det blir et veldig medium hopp, men slik hoppuka har vært, får jeg ta med meg at medium hopp er midt på resultatlista, sa han til NRK.

Granerud er tittelforsvarer i hoppuka, men er blitt slått ut i første omgang i denne vinterens to første renn. I tirsdagens kvalifisering endte han på 29.-plass.

Spennende dueller i vente

Johann Forfang (115 meter) ble nummer 39, mens Benjamin Østvold (112,5) og Daniel-André Tande (114) havnet på plassene bak ham. For de norske hopperne var det en trend at de hadde lavere fart enn snittet på hoppkanten.

Kristoffer Eriksen Sundal kvalifiserte seg på 44.-plass etter et hopp på 114 meter.

Den polske storhopperen Dawid Kubacki sto for tirsdagens største overraskelse. Han ble slått ut etter å ha hoppet kun 108,5 meter.

Plasseringene i kvalifiseringen gir følgende dueller for nordmennene i onsdagens renn i Innsbruck:

Granerud – Roman Koudelka (Tsjekkia), Lindvik – Antti Aalto (Finland), Forfang – Kamil Stoch (Polen), Østvold – Lovro Kos (Slovenia), Tande – Manuel Fettner (Østerrike) og Sundal – Peter Prevc (Slovenia).

Her er programmet for hoppuka 2023/2024