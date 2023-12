Nora Mørk har skrevet under ny kontrakt med Esbjerg

Det opplyser storklubben i sine mediekanaler. Mørk har bundet seg til Esbjerg fram til 30. juni 2026.

– Jeg hadde andre tilbud, men jeg foretrakk å bli værende i Danmark og i en klubb med høye ambisjoner, forteller den norske landslagsspilleren.

Påtroppende Esbjerg-trener Tomas Axnér er svært fornøyd med at Mørk har bundet seg til klubben i to nye år.

– Nora har en uvurderlig erfaring når det gjelder å vinne, og hun har en fantastisk mentalitet. Derfor er hun viktig for klubben og for meg når jeg tar over som trener, sier Axnér.

Mørk var nylig en del av den norske troppen som tok VM-sølv. Landslagskollega Live Rushfeldt Deila signerte for kort tid tilbake for Esbjerg. Henny Ella Reistad spiller også i klubben.