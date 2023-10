Friidrettsforbundet taus om Gjert-saken

Norges Friidrettsforbund (NFIF) offentliggjorde tirsdag landslaget for 2024-sesongen. Før kunngjøringen opplyste Slokvik om saken som angår trener Gjert Ingebrigtsen.

– Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer knyttet til saken om akkreditering på Gjert Ingebrigtsen, sa Slokvik.

Gjert har engasjert advokat John Christian Elden etter akkrediteringsnekten. Norges Friidrettsforbund har hyret advokat Tore Lerheim til å representere dem i konflikten.

– Advokat Elden har bedt om et møte. Forbundet har sagt ja til det. Vi er i dialog om et tidspunkt for møtet. Det er kun praktiske grunner til at dette ikke er avklart ennå, sa Slokvik.

Friidrettsmiljøet har de siste ukene vært sterkt preget av konflikten mellom Gjert Ingebrigtsen og sønnene Henrik, Filip og Jakob. Sist uke gjorde NFIF det kjent at Gjert ikke får trenerakkreditering til innendørs-VM eller EM utendørs i 2024. Ingebrigtsen har Narve Gilje Nordås under vingene.

– Før møtet er avholdt, er det ikke noe nytt å informere fra forbundets side, og vi ber om forståelse for dette av hensyn til alle involverte, sa Slokvik.

