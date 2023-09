Uefa slipper russiske 17-årslag inn igjen i sine turneringer

Det begrunnes med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

– Det er spesielt opprørende at en generasjon med barn på grunn av konflikten (krigen i Ukraina) fratas retten til å spille internasjonal fotball, står det i en uttalelse.

Russland kan få plass allerede i EM-kvalifiseringen i høst.

Teknisk løsning

Styret har bedt Uefa-administrasjonen om å foreslå en teknisk løsning som lar Russland delta i EM-kvalifiseringen i de yngste årsklassene selv om trekningen allerede er foretatt.

Norges J17-lag skal spille kvalifisering i Polen midt i oktober, G17-laget i Romania i november.

Det understrekes at kamper med russiske lag skal spilles uten Russlands flagg, nasjonalsang eller landslagsdrakt, og ikke på russisk jord.

– Uefa-styret gjentar sin fordømmelse av Russlands ulovlige krig og bekrefter at alle andre russiske lag, både klubb- og landslag, vil fortsette inntil konflikten i Ukraina er over, står det.

Diskriminering

– Uefa var første idrettsforbund som reagerte på krigen i Ukraina og fattet klare vedtak i februar 2022. Vi utestengte alle russiske lag fra våre turneringer, flyttet begivenheter lagt til Russland, som mesterligafinalen og supercupen, til andre land, og annullerte sponsoravtalen med Gazprom, understreker Uefa.

Selv om krigen fortsatt pågår, mener Uefa at tiden nå er inne til å slippe de yngste landslagene inn igjen i Uefa-turneringer.

– Ved å utestenge barn fra våre turneringer, vil vi ikke bare unnlate å sikre deres grunnleggende rett til en helhetlig utvikling, men direkte utsette dem for diskriminering, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.

Duka erstatter Rubiales

Under styremøtet på Kypros ble albanske Armand Duka utnevnt til en av Uefas visepresidenter. Han erstatter spanske Luis Rubiales, som trakk seg i etterkant av det famøse kysset etter kvinnenes VM-finale.

Styret besluttet også at neste års supercupkamp (mellom vinnerne av mesterligaen og europaligaen) skal spilles i Warszawa. Flere EM-sluttspill for aldersbestemte lag fikk vertsland, og Uefa-kongressen 8. februar 2024 ble flyttet fra Madrid til Paris.

Gruppetrekningen for mennenes nasjonsliga vil bli avviklet samme sted samme dag.