Offensiv Deila: – Jeg kan trene Real Madrid

I et ferskt intervju med Scottish Sun åpner den norske fotballprofilen opp om trenerkarrieren så langt og den vanskelige tiden i Celtic. Samtidig mener han perioden i Skottland gjorde ham rustet for hva som helst i framtiden.

Deila ble ansatt som Celtic-trener i 2014. Han kom da fra trenerjobb i Strømsgodset. Den første jobben utenfor Norges grenser ble røff.

– Få mennesker kan forestille seg hvor enormt presset er i Celtic. Det er en av de største klubbene i verden, sier Deila til Scottish Sun.

– Byen Glasgow er gal etter fotball. Du må vinne der. Jeg var ikke klar for det. Jeg kunne rett og slett ikke forberede meg på noe sånt, legger han til.

Telemarkingen er videre klar på at perioden i Glasgow var utfordrende mentalt sett. Mot slutten var gleden borte.

– Det var tøft. Steget var for stort for meg. Det var som å gå fra første klasse til sjette klasse på skolen. Ting vil aldri bli så vanskelig igjen som det var da. Fordi jeg nå har tilegnet meg den nødvendige kunnskapen, tør jeg nå si at jeg kunne lede hvilket som helst lag … til og med Real Madrid, sier Deila.

I øyeblikket er han trener i belgiske Club Brugge. Etter sju serieomganger er Deilas menn nummer tre på tabellen, tre poeng bak ledende Gent. Deila har også trent New York City i Major League Soccer (MLS).

[ Deila-søstrene sammen i landslagstroppen for første gang ]