Slik ser maskoten til ski-VM i Trondheim ut

Maskoten som ble lansert i trønderhovedstaden lørdag, er inspirert av 6500 barnetegninger og har et fokus på bærekraft.

– Vi har fått en kjempefin maskot som vil skape masse engasjement og glede blant barn og unge. De fargerike vingene vil også minne oss om hvor viktig bærekraft er for skisporten, sier VM-sjef Åge Skinstad i en uttalelse.

Maskoten representerer sentrale verdier for det som skal bli tidenes mest bærekraftige verdensmesterskap på ski. Den er en kombinasjon av snømann og fugl, med fargerike fjær som symboliserer FNs bærekraftmål, uttaler arrangøren.

– Klimaendringer skaper utfordringer også for skisporten, hvor snømangel er et stort problem. Skal Norge fortsette å være en ledende skinasjon, må vi involvere barn og unge. Det var derfor helt naturlig å be dem hjelpe oss med å designe maskoten, sier Skinstad.

Foreløpig har ikke maskoten fått noe navn. Det skal besluttes som følge av en ny konkurranse der barn og unge kan delta.

– Barna som var til stede under lanseringen, fikk skrive sitt favorittmaskotnavn på en lapp. De som ikke var til stede, kan sende inn navneforslaget digitalt. Vi gleder oss til å gi maskoten et navn, sier markedssjef i ski-VM, Haakon Jensen.

Ski-VM arrangeres i perioden 26. februar til 9. mars 2025.