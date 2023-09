Tittelforsvarer og verdensener Swiatek ute av US Open

Ostapenko slo tilbake etter tap i første sett og vant kampen med 3-6, 6-3, 6-1. Det betyr at den tjueseedede latvieren skal opp mot den sjetteseedede Coco Gauff fra USA i kvartfinalen.

Tapet gjør at polske Swiatek kommer til å miste plassen som den førsteseedede i verden. Den plassen har hun innehatt i hele 75 uker på rad. Den plassen overtas høyst trolig av Aryna Sabalenka fra Belarus.

Historikken viser at det ikke var helt uventet at Jelena Ostapenko kunne lage trøbbel for Swiatek. Hun hadde slå henne i de tre første møtene deres, og det ble seier også i det fjerde møtet.