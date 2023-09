Liverpool herjet med Aston Villa – tok storseier i Klopp-jubileum

Liverpool-manager Jürgen Klopp ledet søndag laget for 300. gang i Premier League etter at han tok over i 2015. Det ble en skikkelig festdag for tyskeren.

Szoboszlai scoret sitt første mål for Liverpool etter tre minutter. Ungareren fikk stå alene i returrommet og feide ballen i hjørnet på flott vis.

20 minutter senere var Villas Matty Cash uheldig og scoret selvmål. I 2. omgang la Mohamed Salah på til 3-0. Mellom der hadde Darwin Núñez flere store sjanser til å score, men siktet var ikke helt stilt inn.

De rødkledde står med tre seirer og én uavgjort etter de første fire seriekampene. Mot Newcastle sist helg ble Nuñez helten da han scoret to mål som innbytter i 2-1-seieren.

Palace-seier

Villa kom til bortekampen etter å ha scoret sju mål i de to siste ligaoppgjørene. På Anfield fikk Unai Emerys lag det knalltøft.

Liverpool gjester Wolverhampton etter landslagspausen, mens Villa tar imot Crystal Palace.

Nettopp Palace og Wolves møttes i London søndag. Der vant førstnevnte 3-2 etter to scoringer av Odsonne Édouard. Eberechi Eze scoret også for London-laget, mens Hee-chan Hwang og Matheus Cunha nettet for gjestene.

Manglet kapteinen

Liverpool måtte klare seg uten kaptein Virgil van Dijk mot Aston Villa. Midtstopperkjempen pådro seg rødt kort mot Newcastle sist helg.

Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter tre minutter da Szoboszlai traff blink med et flott skudd. 20 minutter senere kom Mohamed Salah fri på kanten og slo ballen inn i feltet. Der banket Darwin Núñez den i stolpen, før Cash ble truffet og sendte ballen i mål.

Tidlig i annen omgang hadde Cash en kjempemulighet til å utligne, men Liverpool-keeper Alisson Becker fikk slått ballen unna i siste liten.

Like etterpå gikk hjemmelaget opp i 3-0. Nuñez stusset hjørnesparket fra Andrew Robertson videre, og på bakerste stolpe kom Salah og satte ballen i nettet.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, 4. runde:

Crystal Palace – Wolverhampton 3-2, Liverpool – Aston Villa 3-0.

Senere kampstart: Arsenal – Manchester U. (17:30).

Spilt lørdag: Sheffield U. – Everton 2-2, Brentford – Bournemouth 2-2, Burnley – Tottenham 2-5, Chelsea – Nottingham Forest 0-1, Manchester C. – Fulham 5-1, Brighton – Newcastle 3-1.

---