Søndagens direkte TV-sport: VM-finale i fotball og VM i friidrett

05.20: Motorsport, V8 Supercars. OTR Supersprint, Race 21. Neste race 08.20. (Vsport3)

07.10: Friidrett, VM i Budapest, Ungarn, 2 dag: Finale 20km kappgang kvinner. (NRK1)

08.45: Motorsport, MotoGP, Østerriekes Grand Prix, Red Bull Rookies Cup, Race 2. (Vsport3)

08.50: Friidrett, VM i Budapest, Ungarn, 2. dag: Kvalifisering diskos kvinner, gruppe A 09.00, gruppe B 10.30, 1. runde 400 m kvinner 09.35 (Henriette Jæger), sjukamp kvinner lengde (to grupper) 09.50, 1. runde 400 m menn 10.25 (Håvard Bentdal Ingvaldsen), kvalifisering høyde menn (to grupper) 10.35, 1. runde 400 m hekk menn 11.25 (Karsten Warholm), sjukamp kvinner spyd gruppe A 12.00, gruppe B 13.05, 1. runde 100 m kvinner 12.10, 1. runde 110 m hekk menn 13.05. (NRK1, NRK2 fra 11.15))

09.00: Triatlon, Asian Open for menn fra Singapore. (Eurosport N)

09.30: Motorsport, DTM fra Lausitzring, Kvalifisering Race 2. (Vsport2)

09.45: Motorsport, MotoGP, Østerrikes Grand Prix, Warm-up & Fan Parade. Første race 10.45. Andre race 12.00. (Vsport3)

10.00: Sandvolleyball, verdenstour elite 16 (7 av 10) i Hamburg, Tyskland. Semifinaler, finale og kamp om 3.-plass menn og kvinner. (Vsport+)

12.00: Fotball, VM-sluttspillet kvinner i Australia og New Zealand, finale i Sydney: Spania – England fra Stadium Australia. Ingen av lagene har vært i en VM-finale tidligere. Men fjorårets EM-vinner England får favorittstempelet. Keeper Mary Earps (bildet) jubler sammen med Rachel Daly etter at finaleplassen ble sikret. (NRK1)

12.00: Golf, World Invitational (1,5 mill. dollar), LPGA-turnering og europatour kvinner i Ballymena, Nord-Irland med Maiken Bing Paulsen, Madelene Stavnar og Marianne Skarpnord i aksjon. (Vsport Golf)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (3. runde): Norwich – Millwall fra Carrow Road. (Vsport1)

13.00: Motorsport, VM i motocross, løp 1 i MX2 fra Nederland. (Eurosport 1)

13.15: Motorsport, DTM fra Lausitzring, andre race. Neste race 15.10. (Vsport2)

13.15: Motorsport, MotoGP, første race fra Østerrike Grand Prix. (Vsport3)

14.30: Sykling, Arctic Race of Norway menn: 4. og siste etappe (kupert), 171,4 km Kvaløysund – Nordkapp. (TV2 Direkte, Eurosport N fra 16.00)

14.30: Sykling, Cyclassics i Hamburg, Tyskland, verdenstouren menn (28 av 35). (Eurosport N)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (19. runde): Fredrikstad – Kristiansund fra Fredrikstad stadion. Hjemmelaget ligger på direkte opprykksplass, Kristiansund er seks poeng bak, men med en kamp mindre spilt. Så de jakter også direkte opprykksplass. (TV2 Sport1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (2. runde): Aston Villa – Everton fra Villa Park. (Vsport Premier League)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (1. runde): Union Berlin – Mainz fra Stadion An der Alten Försterei. (Vsport1)

15.30: Sandvolleyball, verdenstour elite 16 (7 av 10) i Hamburg, Tyskland. Semifinaler, finale og kamp om 3.-plass menn og kvinner. (Vsport+)

16.00: Fotball, skotsk ligacup menn, åttedelsfinale: Kilmarnock – Celtic fra Rugby Park. (Vsport3)

16.30: Friidrett, VM i Budapest, Ungarn, 2. dag: Finaler (5): Lengde kvinner 16.55, slegge menn 17.50 ( Eivind Henriksen), sjukamp kvinner (800 m) 18.00, 10.000 m menn 18.25 (Zerei Kbrom Mezngi), 100 m menn 19.10. Innledende øvelser: Semifinaler 100 m menn 16.35, semifinaler 1500 m kvinner 17.05 (mulig Amalie Manshaus Sæten), semifinaler 1500 m menn 17.35 ( Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås). (NRK1, NRK2 fra 18.55)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (19. runde): Brann – Aalesund fra Brann stadion. (TV2 Sport1), Viking – Stabæk fra SR-Bank Arena. (TV2 Sport Premium2)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (2. runde): West Ham – Chelsea fra London stadium. (3+, Vsport Premier League)

17.30: Fotball, spansk La Liga menn (2. runde): Girona – Getafe fra Estadi Montilivi. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (1. runde): Eintracht Frankfurt – Darmstadt fra Deutsche Bank Park. (Vsport1)

17.30: Golf, Asian Tour, International Series England, siste dag. (Vsport Golf)

18.00: Fotball, dansk superliga menn (5. runde): Midtjylland – Brøndby fra MCH Arena. (Vsport2)

18.00: Golf, PGA-sluttspillet, 2. turnering (20 mill. dollar) i Olympia Fields, Illinois med Viktor Hovland i feltet. (Eurosport N)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (19. runde): Strømsgodset – Lillestrøm fra Marienlyst stadion. Her får den nye LSK-treneren Eirik Bakke sin debutkamp. (TV2 Sport1)

19.30: Fotball, spansk La Liga menn (2. runde): Barcelona – Cádiz fra Nou Camp. (TV2 Sport Premium)

20.00: Fotball, dansk superliga menn (5. runde): OB – AGF fra Odense stadion. (Vsport2)

20.30: Motorsport, NASCAR. Cup Series, Go Bowling at The Glen. (Vsport3)

21.00: Golf, U.S. Amateur Championship. (Vsport Golf)

21.30: Fotball, spansk La Liga menn (2. runde): Betis – Atlético Madrid fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport Premium)

22.30: Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati, finale. (Eurosport 1)