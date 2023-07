LSK-toppscoreren signerte for erkerivalen VIF: – En «no-brainer»

Det bekrefter Vålerenga på egne nettsider.

Kontrakten strekker seg ut 2025-sesongen. Svenskens avtale med LSK Kvinner utløp etter inneværende sesong.

– Det var en «no-brainer» for meg å dra hit, og jeg tror folk i idrettsverden skjønner veldig godt hvorfor jeg tok dette valget. Jeg opplever at man gjør utrolige mye riktig i denne klubben med måten man jobber med laget og spillere på. Jeg trigges av målene som er satt her. Det er noe jeg har veldig lyst til å være med på, sier Löfwenius.

Lofwenius scoret ett mål i LSKs 2-0-seier mot Vålerenga så sent som 30. juni. Det var den siste kampen i Toppserien før en langvarig sommerpause. Vålerengas neste seriekamp er mot Arna-Bjørnar 26. august.

– Vi så behovet for å få inn en spiller til i frontleddet nå som vi går en spennende høst i møte, med innspurt i Toppserien, NM og Champions League-kvalik, sier sportssjef Steinar Pedersen.

Löfwenius har scoret seks mål denne sesongen. Hun har over 100 kamper i Toppserien totalt etter spill i LSK og Lyn.

(©NTB)