Tour de France-sjefen etter opptøyer i Frankrike: – Følger situasjonen tett

Det sa rittsjef Christian Prudhomme da han møtte pressen i Bilbao fredag.

– Vi er i løpende kontakt med statlige myndigheter og følger situasjonen og hvordan den utvikler seg tett, sa Prudhomme.

Arrangørene av Touren er avhengig av et stort antall polititjenestemenn for å kunne garantere for sikkerheten og avvikle de enkelte etappene. De siste dagene har det vært stilt spørsmål ved om disse mannskapene i stedet kan bli omdisponert som følge av opptøyene.

– Avhengig av hva som skjer, vil vi tilpasse oss dersom det blir nødvendig, sa rittleder Prudhomme.

Til Frankrike mandag

Årets Tour de France, den 110. utgaven i rekken av verdens største sykkelritt, starter lørdag i Bilbao. De to første etappene går utelukkende på spanske landeveier.

Underveis på mandagens tredje etappe beveger imidlertid Alexander Kristoff og konkurrentene seg inn i Frankrike. Da er det målgang i Bayonne.

Tirsdag går starten på fjerde etappe i Dax.

En 17 år gammel gutt ble tirsdag skutt og drept av politiet i forbindelse med en trafikkontroll i Paris-forstaden Nanterre. Det har ført til opptøyer flere steder i landet. Urolighetene begynte med en demonstrasjon foran politistasjonen i Nanterre og spredte seg til andre naboforsteder.

Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet mer politi for å tøyle opptøyene og ber samtidig foreldre holde barna sine vekk fra gatene. I tillegg til mer politi sier presidenten at «ytterligere tiltak» vil komme fra innenriksdepartementet.

Statsminister Élisabeth Borne opplyser at politiet vil ta i bruk pansrede kjøretøy for å slå ned på opptøyene.

Flere krisemøter

Flere større arrangementer skal også være besluttet avlyst på kort varsel, melder nyhetsbyrået AFP.

875 personer ble pågrepet natt til fredag som følge av urolighetene. Den franske regjeringen har holdt flere krisemøter siden opptøyene startet.

Politimannen som skjøt og drepte 17-åringen, er pågrepet og siktet for drap. Torsdag ble rundt 40.000 politifolk utplassert for å håndtere opptøyene.

Fra fredag stanses kollektivtransporten i Paris og Marseille på kveldene i et forsøk på å hindre ytterligere uro. Tiltaket er meldt å ville vare på ubestemt tid.

Tour de France-sirkuset skal i kjent stil bevege seg i retning Paris de kommende ukene. Avslutningsetappen på paradegaten Champs E’lysees finner sted 21. juli.