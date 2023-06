Målløse Botheim i ny rolle: – Har vært positivt for meg

Den norske U21-kapteinen forklarer årsaken til kun ett mål i for Salernitana denne sesongen med ett navn:

Boulaye Dia.

Den senegalesiske spissen har scoret 16 mål for Salernitana denne sesongen.

– Vi har Dia som scorer alle lagets mål. Han tar ansvaret for det. Jeg har flere pasninger til ham enn han har til meg. Han scorer, jeg sentrer, sier Botheim på pressekonferansen på CFR Cluj stadion til NTB.

Mot slutten av sesongen økte spilletiden til 23-åringen med en fortid i Lyn, Rosenborg, Stabæk og Bodø/Glimt. Han var ofte i spill som offensiv midtbane bak Dia.

– Da kommer man ikke like ofte i de situasjonene, svarer Botheim.

– Den siste tiden i klubben har vært positiv for meg, legger han til.

– En enorm leder

Oslo-gutten endte med 28 kamper i Serie A. Fasit ble én scoring og tre assist. Han spilte også én cupkamp.

Den ene scoringen kom i 4-0-seieren over Sampdoria i tredje serierunde, men han klarte ikke å spille seg til fast plass.

Mellom runde 16 og 28 ble det kun 20 minutter totalt, før det løsnet på tampen.

Landslagstrener Leif Gunnar Smerud er storfornøyd med sin kaptein.

– Først og fremst er han en enorm leder for laget. Han har et sterkt hode. Han har mye erfaring og vært i flere mesterskap. Nå spiller han i en toppliga, sier Smerud til NTB.

– Han kan spille i flere roller. Han er god i kombinasjonsspillet, og han er også en «fox in the box», sa Smerud på pressekonferansen, som foregikk på engelsk.

– Beleilig

Den første testen kommer mot Sveits senere i dag. Kampstart er klokken 18 norsk tid. Det vile passe godt om Botheims første mål i 2023 kommer da.

– Det er beleilig for min form inn mot et EM at kurven har snudd på spilletid-fronten. Formen er iallfall bedre enn den var for et halvt år siden. Jeg føler meg klar nå, sier Lyn-gutten.

Etter Sveits-kampen venter oppgjør mot Frankrike og Italia.

