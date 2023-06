Drammenseren er toppscorer i Eliteserien med 12 mål, likevel var det Bård Finne som ble tatt ut i Ståle Solbakkens siste landslagstropp.

– Han har litt dugg på øyet, så jeg får ikke gjort noe med det, sa Pellegrino til TV 2.

– Er du litt skuffet over at du ikke ble tatt ut? spurte rettighetshaveren.

– Jeg tror det sier seg selv. Men det har vært sinnssykt hyggelig å se alle tilbakemeldinger som har kommet og alle meldinger som har tikket inn på telefonen. Det viser at jeg har gjort noe riktig, sa Pellegrino og fortsatte:

– Jeg vil bare si at jeg setter pris på all kjærligheten jeg har fått fra alle klubber i hele Norge, føles det ut som.

Pellegrino er blitt tatt ut i Tanzanias siste landslagstropp, men han vil ikke fortelle om han har takket ja til tilbudet.

– Ingen kommentar. Jeg er nødt til å snakke med trenerteamet og det fysiske, og så må jeg ta en beslutning i løpet av dagen, fortalte han.

Overkjøring

Det skulle ta godt med tid før det dro seg til på Aspmyra. For etter 45 minutter med 78 prosent ballbesittelse og full overkjøring, måtte likevel vertene gå til pause på 0-0. Det var HamKam-trener Jakob Michelsen svært fornøyd med.

– Vi er ganske komfortable med å ligge så lavt, så vi skal sørge for at de ikke får noen kontringer, for det er der vi er mest sårbare, sa Michelsen til TV 2 i pausen.

HamKam hadde før søndagens bortekamp sluppet inn 23 mål på ni seriekamper, men likevel klarte ikke Glimt å notere mer enn ett skudd på mål de første 45 minuttene.

Gultrøyene var imidlertid svært nær å ta ledelsen i starten av 2. omgang da Amahl Pellegrino fikk ballen fem-seks meter fra mål og banket til. Dessverre for drammenseren gikk ballen i tverrliggeren og over.

Pellegrino-dobbel

Toppscoreren kunne likevel slippe jubelen løs bare åtte minutter senere da han satte inn en retur på et skudd fra Patrick Berg, før han doblet ledelsen etter en volley fra Hugo Vetlesen.

– Jeg hadde lyst på mer. Jeg hadde gått for fire mål hvis jeg hadde hatt muligheten, sa tomålsscoreren til TV 2.

Mellom de to målene ble også Joel Mvuka byttet ut i det som var hans siste hjemmekamp for Glimt, før han tar turen til franske Lorient.

– Det blir trist å forlate dette, sa Mvuka før han takket hjemmepublikummet på Aspmyra.

Ti minutter før full tid noterte også Vetlesen seg på scoringslisten da han banket ballen i krysset fra utenfor 16-meteren.