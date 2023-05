Solbakken operert etter stygg sykkelvelt

Uhellet skjedde søndag. Solbakken opplyser at han ble operert på Elverum sykehus.

– Et stort og et lite brudd etter en stygg velt på min sykkeløkt. Men snart klar for viktige kamper, skriver han i en tekstmelding til TV 2.

Om få uker tar Norges herrelandslag imot Skottland (17/6) og Kypros (20/6) på Ullevaal stadion. Oppgjørene er en del av EM-kvalifiseringen, og der er Solbakkens lag på etterskudd. I mars ble det kun ett poeng av seks mulige i bortekampene mot Spania og Georgia.

Nylig forlenget Solbakken kontrakten som landslagssjef. Den varer ut 2025, men strekker seg automatisk til sommeren året etter hvis Norge kvalifiserer seg for VM-sluttspillet i Canada, USA og Mexico.

