Spilte null minutter for City denne sesongen – belønnet med ny kontrakt

37 år gamle Carson er tredjekeeper i klubben til Erling Braut Haaland. Han kom til City på lån fra Derby i 2019. Avtalen hadde varighet ut 2020/21-sesongen.

Deretter signerte han permanent kontrakt med mannskapet som ledes av Pep Guardiola. Nå er avtalen forlenget med ytterligere ett år.

Dermed går Carson løs på sin 20. sesong som fotballproff.

Den erfarne målvaktens debut for City kom i mai 2021 i seieren over Newcastle. Opptreden nummer to ble Champions League-kampen mot Sporting forrige sesong.

– Jeg elsker å jobbe med Pep, Xabi Mancisidor (keepertrener) og våre utrolige spillere hver dag. Forhåpentlig kan jeg hjelpe alle våre keepere til å være på sitt beste, sier Carson.