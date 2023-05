Vålerenga møter Lyn i 2. runde i NM – dette er Oslolagenes oppgjør

Vålerenga avsluttet den første runde av cupen for Oslo-lagene med en knepen 1-0-seier over Råde. Lyn vant på sin side også 1-0, borte mot Nordstrand. Nå møtes de gamle erkefiendene i 2. runde av cupen.

Kampene skal spilles torsdag 1. juni.

Resten av Oslo-lagenes cupoppgjør i 2. runde:

Frigg – Sarpsborg 08

Bærum – Skeid

Grorud – Raufoss

Kjelsås – Stabæk

Gjelleråsen – KFUM

– I oppsettet av 2. runde har vi prøvd å sette klubber mot hverandre som ikke har spilt mot hverandre de siste årene, og samtidig vektlagt kortere reiser der det er mulig, sier Rune Pedersen i Norges Fotballforbunds (NFF) konkurranseavdeling.

– Selv om det ikke er til å unngå at noen lag må reise et stykke. Lag fra Eliteserien spiller som alltid borte i 2. runde, og det er også slik at lavest rangerte lag har fått hjemmebane. Det er mange spennende oppgjør som venter oss og vi gleder oss til 2. runde, sier Pedersen.

---

Slik spilles 2. runde:

Skjervøy – Alta

Tromsdalen – Tromsø

Mjølner – HamKam

Junkeren – Bodø/Glimt

Melhus – Molde

Byåsen – Aalesund

Strindheim - Ranheim

Stjørdals/Blink – Rosenborg

Levanger – Kristiansund

Brattvåg – Hødd

Fjøra – Brann

Lysekloster - Sogndal

Fana – Åsane

Stord – Haugesund

Sotra – Sandnes Ulf

Vidar – Viking

Vard Haugesund – Bryne

Arendal – Jerv

Notodden – Odd

Halsen - Start

Eik Tønsberg - Strømsgodset

Ørn Horten – Fredrikstad

Gjøvik/Lyn - Kongsvinger

Gjelleråsen – KFUM

Ull/Kisa – Lillestrøm

Strømmen - Mjøndalen

Frigg – Sarpsborg 08

Bærum – Skeid

Lyn – Vålerenga

Grorud – Raufoss

Kjelsås – Stabæk

Kvik Halden - Moss

---