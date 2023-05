Vålerenga videre til tross for svak prestasjon: – Heldigvis vant vi

RÅDE (Dagsavisen): Råde er, ifølge Joachim Jonsson, det beste 4. divisjonslaget i landet og advarte om å ta for lett på dette laget. Det gjorde ikke Vålerenga, men det ble heller ikke noen utklassing av laget på nivå fem. Jacob Dicko Eng scoret kampens eneste mål på Vålerengas eneste sjanse før pause. Jacob Storevik i mål måtte ikke gjøre mer enn én redning, men Vålerenga klarte heller aldri å drepe kampen. Dag-Eilev Fagermo kaller prestasjonen for svak.

– Vi er svake fordi det er mange bytter på laget og det er ikke noe relasjonelt utpå der. Jeg merker at spillerne er litt usikre på grunn av det. I tillegg sliter vi med det underlaget her som er langt ifra den standarden vi er vant til. En kombinasjon av dette er ofte grunnen til at det kan bli jevnt i disse første rundene og at vi er under det nivået vi skal være på. Heldigvis vant vi, sier trener Fagermo til Dagsavisen.

Oppskriftsmessig er de uansett videre til andre runde i cupen. Og de vant også melkekonkurransen i pausen da et par kuer ble kjørt inn på traktorhenger. Irene fra Klanen møtte varaordføreren i Råde kommune.

– Vålerenga vinner, hun fylte opp hele melkespannet, sa varaordføreren. Det var nok litt å ta i, men diplomatisk sagt av politikeren som tok hendene fatt med dress og kjede. En slik konkurranse mente Råde IL aldri har funnet sted på en fotballkamp før.

Vålerenga vant også melkekonkurransen som fant sted i pausen. (Håvard Sollie)

El-Abdellaoui serverte Dicko Eng

Han var aktiv på sidelinja helt fra start av og ropte febrilsk på tempo. Det handlet om å male et hjemmelag, som la presslinja lavt, i stykker. Filip Thorvaldsen og Jaco Dicko Eng lå på hver sin kant og skulle settes opp så mye som mulig. Fredrik Oldrup Jensen var god på midtbanen, både til å holde tempoet oppe og å fordele ballen.

Bønda banker Enga, sto det, men det skjedde ikke. (Håvard Sollie)

Laget var effektive i førsteomgang, for Jacob Dicko Eng scoret på den eneste sjansen. Jones El-Abdellaoui lå som midtspiss og ble sendt igjennom sentralt, Dicko Eng lå klar ved bakre stolpe og traff dårlig først, men scoret på sin egen retur.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg trodde forsvareren ville stoppe ballen fra Jones, men han lot den gå. Den faller i beina mine og jeg må bare løsne en avslutning. Så kommer det en retur som jeg bare kriger inn, sier målscoreren. Det var omgangens høydepunkt.

Store sjanser til å punktere

Råde hadde en liten offensiv i minuttene etter sidebyttet, men traff ikke med avslutningene. Etter hvert gikk kampbildet tilbake til det kontrollerte. Vålerenga hadde mye ball, Råde forsvarte seg. Det ble mange bytter på lagene, hele den unge fronttrioen til Vålerenga måtte vike. Det var nok mange som hadde et ønske om å endelig få se Vitinho i en obligatorisk A-lagskamp, men det åpnet seg aldri noen mulighet for det.

– Så lenge vi ikke klarer å sette nummer to og tre så var det ikke aktuelt å sette innpå han. Jeg hadde håpet å gi han noen minutter, sier Dag-Eilev Fagermo.

- Gøy på landet, sang Klanen. (Håvard Sollie)

Daniel Håkans og Mohamed Ofkir overtok kontrollene og kom til hver sine enorme sjanser. En kombinasjon av godt keeperspill og svake avslutninger holdt stillingen på 0-1. Det varte altså kampen ut. Vålerenga hadde full kontroll defensivt og på overtiden så det nesten ut som at Råde var fornøyd med et hederlig 0-1-tap i stedet for å kjempe for ekstraomganger.

– Vi tar en seier og avansement. Men det burde blitt 3-0, avslutter Jacob Dicko Eng.

---

Kampfakta

NM menn, runde 1 torsdag

Råde – Vålerenga 0-1 (0-1)

Råde KG 1, 735 tilskuere

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland

Mål: 0-1 Jacob Dicko Eng (22.)

Gule kort: Chinonos Agu, Simen Kind Mikalsen, Råde. Aleksander Kjelsen, Vålerenga.

Vålerenga:

Jacob Storevik - Magnus Bech Riisnæs, Aleksander Kjelsen, Henrik Heggheim, Simen Juklerød - Torgeir Børven, Fredrik Oldrup Jensen, Henrik Bjørdal - Filip Thorvaldsen 8Odin Thiago Holm fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Mohamed Ofkir fra 46.), Jacob Dicko Eng (Daniel Håkans fra 61.)

---