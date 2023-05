Manchester United og Leeds møtes til treningskamp på Ullevaal i juli

Det skriver selskapet Scandsports, som står bak kampen, i en pressemelding.

Viaplay har eksklusive rettigheter til å vise oppgjøret i Norge.

– Vi har lett med lys og lykter, men har ikke funnet at to engelske lag har møtt hverandre i en sesongoppkjøring i Oslo, så dette er kult og noe vi ikke har gjort før, sier partner i Scandsports Sjur Mørk til VG.

Arrangøren skriver at begge lag vil stille med både nye signeringer og etablerte stjernespillere. De gir imidlertid ingen garanti for at noen enkeltspillere vil dukke opp i den norske hovedstaden.

Scandsports oppgir at billettprisene vil ligge mellom 600 og 1475 kroner. Det er like mye som det kostet da United møtte Atlético Madrid i fjor sommer. Da ble Ullevaal utsolgt på bare et par timer.

Kampen sparkes i gang klokken 17 den 12. juli.