Stri jobb med Ullevaal-gresset før cupfinalen

NTBs fotograf tok oversiktsbilder av finalearenaen tirsdag denne uken. Da var det fortsatt store brune partier. I tre av fire hjørner på banen var det langt fra grønt.

Administrerende direktør i Ullevaal Stadion, Erik Forgaard, sier til NTB at de har gjennomført mer eller mindre det samme opplegget som for de fleste år, men at det er de lave tempraturene i vinter som har skapt problemer.

– På grunn av en meget hard og kald vinter, med mye is på banen, har det vært mer såing og økt bruk av lysrigger i år. Den siste uken har banen også fått hjelp av høyere nattetemperatur og mer sol, sier Forgaard.

Duken over gresset ble fjernet tidligere i mai. Da så underlaget langt fra like bra ut som nå.

NFF har likevel god tro på at spilleforholdene blir gode.

– Ullevaal Stadion har Norges beste baneteam og det er jobbet kontinuerlig med banen for å få den best mulig til cupfinalen. Til tross for at det visuelle inntrykket ikke er optimalt, mener Ullevaal Stadion at banen er jevn og at spilleforholdene vil være gode for finalelagene på festdagen 20. mai, sier Forgaard.

Cupfinalen sparkes i gang klokken 16 lørdag.