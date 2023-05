Hovland holder fast i 4.-plassen etter halvspilt runde

– Nydelig golf, konstaterte Norges tidligere storspiller Henrik Bjørnstad på Twitter.

Viktor Hovland fikk en pangstart på dag to av PGA-mesterskapet i golf i Rochester, New York. Nordmannen hadde birdie på begge de to første hullene og lå plassert som nummer to på dette tidspunktet.

På det neste hullet ble det en bogey, og dermed falt han ned til 4.-plass. Etter halvspilt runde lå Viktor Hovland fortsatt på 4.-plass. Det ble par på alle hullene fra nummer fire til ni, men Hovland hadde birdiemuligheter på flere av hullene.

Det er tre slag opp til ledende Corey Conners fra Canada. Sistnevnte har fullført elleve hull på dag to.

Hovland lå på 4.-plass etter den første dagen med spill i staten New York. Det gjorde han etter en 68-runde, som var to slag under banens par.

PGA-mesterskapet er årets andre Major-turnering.