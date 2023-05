God start for Hovland i PGA-mesterskapet etter tøff åpning

Dermed legger han seg også inn på en foreløpig delt 5.-plass. Det er riktignok flere store stjerner som ikke har startet på sin runde enda.

Hovland åpnet sin første runde med bogey på to av sine tre første hull på runden. Ekeberg-gutten slo imidlertid knallhardt tilbake da han satte tre birdier på rad og lå ett slag under par etter halvspilt runde.

Den andre halvdelen ble langt jevnere for 25-åringen. Hovland vartet opp med to birdier og én bogey og endte med det på to slag under par.

Amerikanerne Keegan Bradley og Bryson DeChambeau leder foreløpig turneringen på fire slag under par.

Mesterskapet fikk en forsinket start med snaue to timer som følge av nattefrost. Spillet var planlagt å starte klokken 7 lokal tid torsdag. Viktor Hovland skulle egentlig slå ut klokken 14.22 norsk tid fra hull nummer 10, men måtte vente til 16.12.

