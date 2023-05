Frost utsetter starten for Hovland i PGA-mesterskapet

Spillet var planlagt å starte klokken 07.00 lokal tid torsdag. Viktor Hovland skulle egentlig slå ut 14.22 norsk tid fra hull nummer 10.

«På grunn av frost er alle Oak Hill Country Clubs treningsfasiliteter og golfbanen stengt for øyeblikket», uttalte turneringsarrangørene torsdag morgen.

Årsaken til at området har blitt stengt er for å beskytte spilleflatene. Treningsfasilitetene og golfbanen vil åpne opp igjen når frosten har gitt seg.

Arrangørene opplyser om at starttidene for rundene vil begynne omtrent en time og 15 minutter etter at treningsfasilitetene har åpnet.

