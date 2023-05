Solskjær sier han tipset United om Haaland

Solskjær trente Haaland ett år i Molde før han ble solgt til østerrikske RB Salzburg i 2018.

– Jeg ringe dem seks måneder før jeg ble tilbudt United-jobben, og tilbød ham for fire millioner pund, sa Solskjær på et arrangement med United-supportere i Manchester fredag, ifølge VG.

Avisa skriver at Solskjær ikke nevnte superspissen ved navn, men han sa at Molde «hadde denne talentfulle spissen som vi skulle hatt».

Solskjær ble ansatt i storklubben like før jula i 2018, så Haaland-tipset kom angivelig sommeren samme år. I august 2018 ble Molde og Salzburg enige om en avtale for den da 18 år gamle jærbuen. I 2020 gikk ferden videre til Borussia Dortmund etter å ha blitt sterkt koblet til Manchester United. I 2022 ble Haaland i stedet klar for byrival Manchester City.

I sin debutsesong i Premier League har han knust rekordene. Blåtrøyene kjemper om ligagull, og Haaland har etter 35 serierunder notert seg for svimlende 35 mål. Det er ny målrekord i den engelske toppdivisjonen, og City og 22-åringen har stadig fire ligakamper igjen å spille.

