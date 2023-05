Historiske Leknessund fortsetter Giroen i rosa – dansk seier i Napoli

Nordmannen fortsetter å imponere i rittet og går forbi legendariske Knut Knudsen når han fredag sykler sin tredje Giro-etappe som sammenlagtleder.

Knudsen var inntil i år den eneste nordmannen som har ledet det prestisjetunge treukersrittet.

Leknessund og DSM-laget satt godt posisjonert i hovedfeltet og kunne kontrollere inn til forlenget ledelse for den 23 år gamle tromsøværingen.

Etappen endte med at et brudd ble kjørt inn bare et par hundre meter før mål, og Mads Pedersen (Trek-Segafredo) vant i spurten.

Dansken er den 104. rytteren i historien som har vunnet etapper i de tre såkalte Grand Tours – Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

– Jeg er ganske glad nå. Det er dette vi kom hit for. Det er fint å ha en seier. Det var en tøff dag for laget, og det er deilig å betale dem tilbake med denne seieren, sa Pedersen i seiersintervjuet med arrangøren.

Veteraner i brudd

På den 162 kilometer lange og kuperte etappen med start og målgang i Napoli, var det etter hvert en kvintett som valgte å gå i solobrudd.

De fem rytterne var Simon Clarke (Israel PT) Alexandre Delettre (Cofidis), Alessandro foruten De Marchi (Jayco), Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) og Charlie Quarterman (Corratec-Selle), og de opparbeidet seg på det meste en luke på om lag 5.30 minutter til hovedfeltet.

67,5 kilometer før mål rykket veteranene Clarke og De Marchi (begge 36 år) i en motbakke, og forfølgerne måtte gi slipp. På dette tidspunktet var luken til hovedfeltet på to og et halvt minutt.

Hovedfeltet så ut til å ha god kontroll og spiste raskt sekunder mot slutten. Det ble imidlertid spennende på tampen, men Clarke og De Marchi rotet det bort på oppløpet.

Vrient

Fredagens etappe blir en tøff test for Leknessund og hans forsøk på å beholde sammenlagtledelsen. Rytterne skal ut på en fjelletappe på totalt 218 kilometer fra Capua og sørover til Gran Sasso.

Lørdagens etappe beskrives som en mulig bruddetappe med tøffe kneiker mot slutten. Dessuten venter en tempoetappe på søndag, der blant andre Giro-favoritten Remco Evenepoel er et sterkt kort. Det er dermed lite sannsynlig at Leknessund vil beholde den rosa trøya gjennom uken.

Han leder med 28 sekunder til Evenepoel etter seks etapper.

Et par andre sammenlagtkandidater fikk problemer underveis torsdag. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) punkterte og måtte bytte sykkel, mens Geraint Thomas (Ineos) måtte bytte kjede. Begge kom seg imidlertid tilbake til hovedfeltet.

Rittet i Italia består av 21 etapper og avsluttes i hovedstaden Roma 28. mai.

