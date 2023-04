Ishockeybacken Gabriel Koch tilbake i Vålerenga

– Jeg har lyst til å spille for en klubb som kan vinne, og jeg ønsker å vinne med Vålerenga. Samtidig er jeg sikker på at Vålerenga er riktig plass for meg å være for å utvikle meg videre, sier Gabriel Koch til klubbens nettside.

Backen var blant annet med på å spille Norge opp blant eliten i U20-VM

Vålerenga-trener Fredrik Andersson er fornøyd med at Koch kommer tilbake til Vålerenga.

– Det er kult at han velger å komme tilbake for å fortsette utviklingen sin hos oss. Han er en veldig talentfull spiller med stort potensial for å bli en toppback i framtiden, sier Andersson.

Vålerenga kom til semifinalen i årets sluttspill der det ble tap for Storhamar.