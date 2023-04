Røa vraket fra alpinlandslaget – disse får plass neste sesong

Vrakingen ble kjent da Norges Skiforbund onsdag la ut lista med 34 landslagsutøvere. Røa har vært en del av det norske fartslaget siden han kom inn for en skadd Aleksander Aamodt Kilde før VM i 2021.

Før det var han inn og ut av landslagsmiljøet. For tiden jobber Røa med å komme seg tilbake fra leggskaden han pådro seg i et brutalt fall i målområdet i et utforrenn i Kitzbühel.

Landslagsalpinistene er som vanlig delt inn i A-, B- og C-status.

– Det er en klar målsetting å levere på den internasjonale arenaen. Vi har veldig mange gode yngre utøvere i norsk alpinsport, så det er viktig at vi kan legge til rette for å skape de beste resultatene på øverste nivået, samt sørge for ettervekst av nye talenter som skal ta skrittet opp i framtiden, sier sportssjef Claus Johan Ryste.

Maria Tviberg fortsetter med B-status selv om hun i vinter ble verdensmester i parallellslalåm.

Kvinner:

A-status: Ragnhild Mowinckel (Rival), Kajsa Vickhoff Lie (Bærum), Mina Fürst Holtmann (Bærum), Thea Stjernesund (Hakadal).

B-status: Maria Tviberg (Geilo), Inni Holm Wembstad (Asker), Kristin Anna Lysdahl (Asker).

C-status: Pernille Dyrstad Lydersen (Kjelsås), Marte Monsen (Aron), Andrine Mårstøl (Haugen), Mariel Kufaas (Tromsø), Blanca Westhoff Bakke (Heming), Anine Thoresen (Kongsberg).

Menn:

A-status: Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Lucas Braathen (Bærum), Atle Lie McGrath (Bærum), Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Timon Haugan (Oppdal), Rasmus Windingstad (Bærum).

B-status: Halvor Hilde Gunleiksrud (Bærum), Sebastian Foss-Solevåg (Spjelkavik), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk).

C-status: Kaspar Kindem (Ready), Markus Fossland (Stjørdals-Blink), Eirik Hystad Solberg (Stavanger), Fredrik Møller (Oppdal), Theodor Brækken (Ingierkollen/Rustad), Oscar Andreas Sandvik (Ready), Hans Grahl-Madsen (Fana), Jesper Wahlqvist (Heming).

Para:

A-status: Jesper Saltvik Pedersen (Plogen)

B-status: Marcus Grasto Nilsson (Ready), Magnus Valø Balchen (Ready).