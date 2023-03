Klæbo med suveren NM-seier på 10km

Gullmedaljen var hans fjerde individuelle i NM-sammenheng og hans første på distanse. Tidligere har han vunnet tre sprintrenn.

– Nå skal vi kalle det en sesong, tror jeg. Det er på tide nå. Det har gått stort sett på skinner, så det var artig å avslutte her på Tolga, sa Klæbo til NRK.

– Det betyr mye, sa trønderen om NM-gullet.

Onsdag vant han lagsprinten i NM sammen med Byåsen-kamerat Martin Buvarp. Torsdag åpnet Klæbo noe forsiktig, men økte deretter farten utover i løypa. 26-åringen seiret til slutt med 25,7 sekunder ned til Lyns sølvvinner Simen Hegstad Krüger. Mikael Gunnulfsen (Ørn) tok bronsen i klassiskrennet på Tolga.

Klæbo vant verdenscupsesongens siste 10 kilometer klassisk i svenske Falun i midten av mars. Han har en fantomvinter bak seg. Sist helg avsluttet han verdenscupsesongen med en ny seier på 20-kilometeren i Lahti. Det var hans 19. individuelle seier denne vinteren. Ingen har flere i historien på én sesong.

Torsdagens renn var Klæbos siste denne sesongen. Trønderen står over fredagens femmil på Tolga, før han etter påske skal til USA for å behandles for en muskelskade han har slitt med.

Mikael Gunnulfsen satte en god tid i mål, og var den første som virkelig kunne true palltidene. Bakfra kom flere sterke løpere, men ikke alle greide å ta seg forbi Ørn-mannen. Krüger var først 11,9 sekunder foran, men så kom Klæbo og sikret gullet.

Hele 480 løpere var oppført på startlisten før torsdagens renn.