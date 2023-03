Spanias trener: – Ville løyet om jeg sa jeg ville se Haaland på banen

– Jeg synes det er veldig synd at en spiller er skadet. Det er det styggeste som finnes i dette spillet, men om jeg hadde sagt at jeg hadde lyst til å se Haaland på banen, og du svarte at du trodde meg, så ville vi begge ha løyet, sa han til den spanske journalisten som stilte spørsmålet.

Spania trente på La Rosaleda fredag kveld etter å ha ladet opp fram til torsdag på det spanske forbundets anlegg i Madrid-forstaden La Roza. Først stilte De la Fuente og deretter lagkaptein Álvaro Morata til pressekonferanse. Også Morata fikk spørsmål om Haaland.

– Jeg vet ikke om han er den beste spissen i verden, men han er på et utrolig nivå. Han er en av de beste, om ikke den beste. På den ene siden er det bra for oss at han ikke er her, for han er i veldig god form, men Norge har også andre spisser som er farlige, og som spiller i vår liga. Det gir dem ekstra motivasjon, sa han.

Imponert av Ødegaard

Morata har som Norges kaptein Martin Ødegaard en fortid i Real Madrids 2.-lag Castilla, og han ble spurt om nordmannen, som han en kort tid trente og spilte sammen med i Real Madrid.

– Jeg kan bare si gode ting om Martin. Han er en veldig fin fyr og en av toppspillerne i verden. Når du trener med ham, føler du at han forstår fotball. Vi hadde ikke mange treninger og kamper sammen, men han er annerledes, og jeg er sikker på at han vil bli en av de beste i verden, sa han på engelsk.

– Jeg håper at han ikke har sin beste dag i morgen, men ellers ønsker jeg det beste for Martin, sa Morata, som nå er i Atlético Madrid.

Som en semifinale

Størrelsen på oppgaven Norge står overfor ble illustrert da det ble stilt bekymrede spørsmål om Spanias fall til 10.-plass på Fifa-rankingen. Det ble også påpekt at laget måtte slite litt for å kvalifisere seg til fjorårets VM. Norge har mislyktes i 11 kvalifiseringer på rad. Spania har vært i alle de 11 sluttspillene og vunnet tre av dem.

– Hver gang vi tar på landslagstrøya, vet vi at motstanderen har veldig lyst til å slå oss på grunn av våre tradisjoner, sa Morata.

– Vi må spille hver kamp, som den i morgen, som om det er kvartfinale eller semifinale i EM. Når vi spiller for landslaget, er det høyest mulig krav.





