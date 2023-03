Stort VM-fall for NRK – mistet over en firedel av seerne på femmila

Da Pål Golberg gikk inn til gull i Planica søndag, noterte NRK seg for 834.000 seere lineært på det meste. Sammenligner man med samme øvelse i tyske Oberstdorf for to år siden, gir det et fall på 27 prosent (1.141.000 seere), viser tall NRK har gitt til NTB.

Søndagens sending hadde et gjennomsnitt på 529.000 seere, mens snittet for samme øvelse to år tidligere var 861.000.

2021-VM ga også over en million seere på kvinnenes tremil på det meste. Lørdag var det 638.000 det høyeste seertallet hos NRK.

– VM på ski treffer fremdeles store deler av Norges befolkning på både nett, radio og TV, men så ser vi en nedgang på lineær TV fra VM for to år siden. Det kan ha flere årsaker, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt til NTB.

– Nedgangen følger den generelle reduksjonen i lineær TV-titting, og så kan faktisk den store norske dominansen ha redusert noe av spenningen under mesterskapet. Og så har det vært flott vintervær i store deler av Norge, og det vet vi også har betydning for TV-tittingen, forklarer Langfeldt.

NRK oppgir at strømmetallene for de to siste langrennsøvelsene var 21.000 lørdag og 15.000 søndag.