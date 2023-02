Slind går skiathlon for Norge i VM

35 år gamle Slind er VM-debutant. Hun var opprinnelig tatt ut i VM-troppen med tanke på den avsluttende tremila neste helg.

Heidi Weng var også tiltenkt en plass på skiathlonlaget, men fredag morgen ble det kjent at hun reiser hjem fra ski-VM. 31-åringen har ikke fått det til å stemme den siste tiden.

Skiathlon er en distanse med flere navn. Først skal løperne gjennomføre 7,5 kilometer klassisk, før det blir skibytte og deretter 7,5 kilometer skøyting.

– Det er rundt 10 år siden at jeg gikk skiathlon sist, og jeg håper at jeg kan å skøyte, sa oppdalingen på fredagens pressekonferanse.

– Jeg kan bekrefte at Astrid både kan gå med feste og skøyte, sa landslagstrener Stig Rune Kveen.

Stolt debutant

Silje Theodorsen fra Kvaløysletta blir den andre VM-debutanten på startstrek

– Dette er en øvelse man gjør veldig sjelden. Det blir spennende, sa Theodorsen.

Ingvild Flugstad Østberg er også tilbake i sitt første VM-renn på fire år etter noen tunge sesonger med blant annet startnekt.

– Det er en litt annen inngang enn vanlig, og jeg er stolt over å være på startstrek. Jeg er her for å kjempe om de gjeveste plasseringene. Jeg vet ikke om jeg er god nok, men vet at jeg har muligheten, sa Østberg.

Reiste hjem

Anne Kjersti Kalvå har i likhet med Østberg medaljeambisjoner. Hun går sin første skiathlon siden VM i Oberstdorf for to år siden.

Skiathlon er en distanse med flere navn. Fellesstart med skibytte er ett av dem. Først skal løperne gjennomføre 7,5 kilometer klassisk, før det blir skibytte og deretter 7,5 kilometer skøyting.

