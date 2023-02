Lundby om den lange «VM-pausen»: – Jeg har vært redd for å måtte legge opp

– Det føles ganske lenge, ja. Det har vært to lange år, smiler Maren Lundby til NTB.

Hun står i sola utenfor utøverhotellet i Kranjska Gora. Minnene fra gulljubelen under Oberstdorf-VM i 2021 har hun fortsatt med seg. Det føles imidlertid lenge siden. Mye har skjedd siden dagene i Tyskland.

– Det har vært ei lang reise, med mye forskjellig som jeg har vært med på. Sånn jeg ser tilbake på det, har det vært mye hard jobbing og mye trening. Enorme mengder trening, egentlig, ut fra hva jeg har gjort før. Til tider har det vært et slit, sier hoppstjernen til NTB.

– Men da er det desto bedre å stå her og se at ting fungerer for min del, og at jeg har fått orden på det som plaget meg. Nå ser jeg muligheten for at jeg i framtida kan bli verdens beste skihopper igjen, sier Lundby.

Redd for å måtte gi seg

Torsdag skal det kjempes om VM-medaljer i normalbakken i Planica. På spørsmål om hun allerede da kan være verdens beste skihopper igjen, trekker Lundby på smilebåndet i vårsola.

– I teorien kan jeg det, men å forvente det er nok litt urealistisk per dags dato. Jeg er mest fornøyd med at jeg nærmer meg.

Enda sterkere følelser kjenner hun på over å ha kommet seg gjennom den krevende prosessen hun nå har bak seg.

– Det er helt fantastisk, rett og slett. Jeg har vært redd for å måtte legge opp. Det å ha investert så mye tid i dette, og faktisk nå se at jeg har et fantastisk godt utgangspunkt foran neste sesong, er godt. Det er et helt annet utgangspunkt enn jeg hadde i fjor høst. Ting ser veldig, veldig lyst ut, sier Lundby.

– Går det an å si at den kampen du har kjempet har vært verdt det?

– Ja, helt klart. Det er perioder der jeg har tvilt på det. Når man opplever motgang, og samtidig føler man har lagt ned en solid innsats, spør man seg ganske ofte om det virkelig er verdt det. Men så stikker man i hoppbakken og hopper litt på ski, og da kjenner man at det er dette man vil drive med. Det er veldig godt, smiler Lundby.

Uten press

– Du har aldri vært veldig nær å legge opp?

– Nei, det har jeg ikke. Men inn mot denne sesongen tenkte jeg at «fader, skal det ikke gå i år heller». Da hadde det i så fall røket to år. Samtidig har jeg sett at det har nærmet seg, og har prøvd å se lyspunktene og akseptert at ting har gått litt tregere enn jeg hadde ønsket.

Motgangen etter VM-gullet i Oberstdorf har også gitt hoppstjernen andre perspektiver.

– Livet går opp og ned på alle mulige måter. Det er en del av prosessen, og man må akseptere at det er vanskelig å holde seg helt i toppen hele tiden. Det tar jeg med meg. Jeg har også sett at det finnes mye fint på utsiden av idrettsbobla, sier Lundby.

I Planica er hun regjerende mester i storbakken. I det norske laget er det likevel Anne Odine Strøm det stilles størst forventninger til. På spørsmål fra NTB om det er godt å komme til VM uten spesielt mye press, svarer Lundby:

– Ja, for jeg har ikke det, ikke sant? Nei? Jeg skulle kanskje gjerne ønske at man hadde litt press på meg, men nå er jeg i en ny situasjonen. Sånn er det nå. Kanskje det betyr at jeg får en opptur.

