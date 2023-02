Nye navn skal skinne

Det er mange nasjoner lettet over og det gir et mye mer åpent race om medaljene i kvinnelig langrenn. Så her skal nye navn få skinne.

Men det vil ikke gå veldig ut over den norske medaljefangsten fordi det er ventet at gutta nærmest vil gjøre rent bord. Det mest dramatiske i herreklassen blir kanskje uttaket av de norske lagene. Men det interesserer lite ute i verden. Ski-VM i Planica har sine første medajeøvelser torsdag.

Derfor er det kvinnelangren som er mest åpent denne gang der Sverige fort kan overta Norges rolle. Det starter med torsdagens sprint der de svenske jentene kan ta storelsem, men de utfordres av en spennende Kristine Stavås Skistad som bare i egenskap av sitt navn hører hjemme her. Men Konnerud-jenta har hatt et mysterium av en karriere der hun falt fra en sensasjonel VM-plassering i 2019 for så å forsvinne helt for det store publikum.

Men hjemme i Drammen har hun tålmodig bygget seg opp igjen og blitt en sprinter med fascinerende taktiske og fysiske egenskaper. Hun er det største norske spenningsmomentet på VMs åpningsdag.

Norge tok 13 gull i forrige VM i det koronapregete og folketomme VM i Oberstdorf. Men Therese Johaug tok selvfølgelig sine tre siste VM-gull. Nå er hun her som ekspertkommentator for NRK og har allerede kritisert sine etterkommere i sin ferske bok om at treningsregimet var for svakt i hennes siste sesong. Nå er det kommet et nytt trenerapparat og så langt i vinter har de prestert over forventning. Norge har jo verdenscuplederen i Tiril Udnes Weng, som er Norges sterkteste kort på kvinnesiden, både i sprint og distanseløp.

NM på ski 2023 Therese Johaug og Lotta Udnes Weng skal få mye å snakke om under VM. (Terje Pedersen/NTB)

Akkurat nå er vi ikke mest opptatt antall norske medaljer, men hvordan dette mesterskapet vil arte seg i et år med forsterket klimakrise i mellom-Europa og atfor stor norsk dominans i herrelangrenn. Men vi kan ikke kritisere de norske løpere fpr at de er for gode.

Det overordnede spørsmålet er selvsagt om Johannes Høsflot Klæbo vil vinne alt han stiller opp i, og kan kopiere Johannes fra VM i skiskyting som tok medaljer på alle sju øvelsene, hvorav fem gull. Klæbo har en distanse mindre. I hopp skal Halvor Egner Granerud krones, i kombinert har vi den største gullkandidaten i Gyda Westvold Hansen, Therese Johaugs kusine. Og i hopp for kvinner har det vært så jevnt at man måtte ty til amerikansk uttagning på trening.

Norge tok 31 medaljer i forrige VM, Østerrike og Sverige delte 2. plassen med sju medaljer hver. Det kan bli litt mindre avstand denne gangen.





