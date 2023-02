Kulturministeren varsler 100 millioner ekstra til idretten – skal øremerkes bredden

Statsråden kommer med nyheten om de ekstra midlene i et intervju med VG mandag.

Pengene er et resultat av at fjorårets overskudd fra Norsk Tipping blir 100 millioner kroner større enn først antatt.

– Det økte overskuddet blir på cirka 100 millioner kroner, selv om den eksakte summen ikke kommer før i mai. Disse pengene vil deles ut på en ubyråkratisk måte. Målet er å hjelpe dem som sliter med å kunne delta i idretten, sier Trettebergstuen til avisen.

Det har den siste tiden vært stort fokus på at økonomi er i ferd med å bli en barriere i breddeidretten. Mange har ikke råd til å drive idrett.

[ Stadig flere kan føle seg utestengt fra idretten av økonomiske grunner ]

Fornøyd idrettspresident

Trettebergstuen varsler at hun vil gå i dialog med norsk idrett om hvordan de 100 millionene skal fordeles. Sikkert er det imidlertid at de uten unntak skal tilfalle bredden. Dermed vil ikke sentralleddet i Norges idrettsforbund kunne forvente bidrag, selv om det nylig ble klart at det står foran store kutt.

Kulturministeren varsler videre at hun vil se på nye måter å støtte breddeidretten økonomisk på, blant annet i form av penger til klubbdrift.

Idrettspresident Berit Kjøll sier til NTB at hun er fornøyd med at breddeidretten nå kan forvente seg et ekstra pengeløft.

– Regjeringen signaliserer med disse ekstra midlene at de virkelig ønsker å bidra til å realisere Fritidserklæringen hvor alle barn har rett til å delta jevnlig i minst en fritidsaktivitet, sier Kjøll.

– Det er viktig at regjeringen nå ser behovet for å styrke finansieringen av våre idrettslag med 100 millioner kroner i en tid med sterk prisvekst og stadig økte kostnader på nær sagt alle områder, legger idrettspresidenten til.

[ Strømprisen truer barneidretten og andre livsviktige aktiviteter for barn og unge ]

Møtte statsrådene

Hun er beredt til å finne gode løsninger for hvordan de 100 millionene skal fordeles til klubber og lag i breddeidretten.

– Vi ser fram imot en god dialog med regjeringen, hvor vi vil gi våre innspill til innretningen av ordningen for å sikre at midlene kommer de som trenger det aller mest, til gode, sier Kjøll.

Så sent som i forrige uke møtte idrettspresidenten den øverste politiske ledelse i fire departementer for å diskutere hvordan den omtalte Fritidserklæringen kan realiseres og alle barn sikres mulighet til å delta i idrett.

– Idretten har den siste tiden fått økt antall henvendelser om dette temaet i større deler av landet enn noen gang før. Dette gir grunn til bekymring og krever styrkede tiltak raskt, sa Kjøll i etterkant av møtet.

Hun møtte den politiske ledelsen i Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

[ 20 millioner skal sette ekstra fart på Idretts-Norge etter pandemien ]