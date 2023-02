Feilprioritering av NIFs idrettsstyre

Det verste er at dette har vært en bevisst holdning fra flere idrettsstyrer, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, NIFs, høyeste myndighet. Det øses mer penger over til toppidrettssatsingen, og midlene er regelmessig blitt tatt gjennom de siste 20–25 årene, fra posten som skulle videreutvikle trygge, lokale idrettstilbud for barn og ungdom over hele landet, den såkalte Post 3 i Kultur- og likestillingsdepartementets fordeling av spillemidlene, idrettens andel av Norsk Tippings årlige overskudd.

For første gang i tippemiddelsøknadens historie fra NIF til departementet, ble det for 2023 søkt flere millioner kroner til toppidretten, enn til arbeidet i idrettslagene rettet mot kulturdepartementets tekst i tildelingsbrevet:

NIF skal: • Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon • Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den organiserte idretten • Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at idrettslagene er arenaer for meningsdannelse og sosialt fellesskap.

Med andre ord hevder idrettsstyret at det nå er viktigere for norsk idrett å gi enda mer penger til et fåtall utøvere som skal rekrutteres til den internasjonale idrettsindustrien, framfor å sikre økonomisk drift i 9454 idrettslag som har vært gjennom tre sesonger med pandemi og nå svært økte energi- og driftsutgifter og stort frafall av frivillige i mange lokallag, opp mot enda flere betalte «hjelpere» i idrettsindustrien.

Dagsavisens sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm skrev fredag 30.12.2022 en enkelt historie om hva frivilligheten i et levende, lokalt idrettslag kan gi. At en «fotballmamma fra Åskollen» så Amahl Pellegrino og fikk ham med på trening og kamper, trass i hans families trange økonomi – ifølge Pellegrinos biografi «Fotballproff mot alle odds». Idrettsstyret må gå foran i jobben med disse utfordringene i mange av idrettslagene hvor «vaffel-økonomien» får ting til å gå rundt. Da blir man litt undrende til at NIFs styre for 2023 prioriterer over 188 millioner kroner til toppidretten (Post 4), men noe mindre til den viktige Post 3 – barn og ungdom.

Veksten i idrettsstyrets prioritering av toppidretten framfor barne- og ungdomsidretten har vært formidabel. Bare siden 2010 har Post 4, toppidretten, økt med 100 millioner, Post 3 med det halve.

Dagsavisens leder av sportsavdelingen, Reidar Sollie, er inne på samme utfordring i sin kommentar lørdag 7.1.2023: Hvorfor skal man orke å engasjere seg i sin lokale klubb hvis det også er klubbens økonomiske problemer man får i fanget? Man engasjerer seg for å få inspirere til aktivitet, ikke for å få bunnlinja til å gå opp.

NIF har også fått idrettskretsene til å satse mer på toppidretten gjennom nye distriktsvise Olympiatopper. Så mye krefter, ressurser og rene penger brukes på de få som allerede har mest – toppidrettsutøverne. Skal den norske idrettsmodellen utvikle seg videre i takt med frivilligheten, må idrettsstyret følge opp både hva idretten selv har påpekt nær sagt hvert år som innspill til Tippemiddelsøknaden, og til hva storting og regjering har bedt om at blir prioritert i den norske idrettsmodellen.

TV-2 nyhetene søndag 8.1.2023 hadde som hovedoppslag de økonomiske utfordringene i mange idrettslag i Oslo. Oslo idrettskrets’ generalsekretær Magne Brekke var tydelig i frykten for stadig større utenforskap i idretten. Da er det vanskelig å forstå NIFs idrettsstyre og NIFs administrasjons stadige prioritering av økende andel av tippemidlene til elitesatsingene som ikke hjelper ett eneste idrettslag eller er med på å skape et nytt lokalt idrettstilbud.

Idretten har alltid ønsket mer midler til aktivitet, mindre til administrasjon. Likevel har NIF sentralt nær sagt doblet sin administrasjon i samme periode. I begynnelsen av juni i år samles norsk idrett til Idrettsting i Bergen. Da kan man være optimistisk og håpe at det blir andre – og helt nødvendige – prioriteringer for kommende tingperiode.

Erik Hansen

60 års erfaring som frivillig i norsk idrett – 10 år som president i Norges Bandyforbund.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen