20 millioner skal sette ekstra fart på Idretts-Norge etter pandemien

Det var vært rettet stort fokus mot frafallet i norsk idrett etter mer enn to år med koronautfordringer. Nå jobbes det for å løfte medlemsantallet tilbake til nivået før pandemien.

– Norsk idrett gjør Norge bedre. Den er stappfull av hverdagshelter. Men nå trengs det et ekstra løft for å få deltakelsen tilbake på samme nivå som før pandemien. Derfor gir vi 20 millioner kroner til NIF sitt prosjekt «Tilbake til idretten», som handler om gjenåpning av idretten etter pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen gir 810 millioner fra overskuddet til Norsk Tipping til Norges idrettsforbund (NIF). Det er 35 millioner kroner mer enn ved forrige tildeling.

Sterke signaler

Tilskuddet går til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund, aktivitetsmidler innrettet mot barn og ungdom, samt toppidrett. I forbindelse med tildelingen kommer regjeringen med sterke signaler rundt prioritering av likestilling og deltakelse. – Ingen barn eller unge skal fratas muligheten til å være med på idrettsaktiviteter. Derfor er arbeidet med likestilling og deltakelse førsteprioritet i tilskuddet til Norges idrettsforbund, sier kultur- og likestillingsministeren. – Idretten er en unik arena for mestring, samhold og for å utjevne forskjeller mellom folk. Men når fellesskapet er så sterkt, blir konsekvensene av å ikke få delta så mye større. Derfor må vi gjøre enda mer, og dette er et ansvar som jeg vet at NIF tar på alvor, sier Trettebergstuen.

Mer til egenorganisert idrett

I statsråd fredag ble det også bevilget 9,5 millioner kroner som skal bidra til å sette fart på den egenorganiserte idrettsaktiviteten. Pengene går til Tverga, et nasjonalt ressurssenter for både kommuner, fylkeskommuner og egenorganiserte miljøer. Bevilgningen innebærer en økning på 500.000. – Vi vil at flere skal kunne bli med på aktivitet og moro også utenfor organisert idrett. Det gjelder uansett hvor i landet du bor, uansett hvor tjukk lommebok foreldrene dine har – og uansett hva slags aktivitet du liker. Mange unge og voksne organiserer seg selv rundt aktiviteter som skating, frisbeegolf og trialsykling. Det er topp – og nå vil vi bidra ved å øke støtten til Tverga, sier kultur- og likestillingsministeren.