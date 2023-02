Braathen operert for akutt blindtarmsbetennelse – kan miste hele VM

22-åringen fra Bærums Skiklub går glipp av kommende helgs verdenscuprenn i franske Chamonix, men kan rekke siste VM-øvelse i Courchevel, opplyser Norges Skiforbund.

– Fryktelig dårlig timing. VM er av de store målene for meg denne sesongen, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å rekke slalåmrennet 19. februar. Gi meg noen uker så får vi se. Også er det uansett gode prognoser for å få med seg verdenscuprennene etter VM, sier Braathen i en uttalelse.

22-åringen ankom teknikklagets samling i Hinterreit mandag med tiltakende magesmerter. Etter hvert ble han diagnostisert med blindtarmsbetennelse.

Tirsdag var han gjennom en vellykket operasjon på sykehuset i Østerrike.

Landslagsalpinisten reiser hjem til Norge i løpet av få dager.

– Lucas kommer til å bli frisk om noen uker. Det er en liten mulighet for at han kan rekke slalåmrennet 19. februar i VM. Vi kommer til å jobbe for at han kan rekke dette, og holder alle dører åpne for VM-start om han blir frisk i tide, opplyser alpinlandslagets lege Trond Floberghagen.

Braathen har en meget sterk sesong bak seg så langt. Han leder slalåmcupen i verdenscupen, og er nummer seks sammenlagt og i storslalåmcupen.

Han vant slalåmrennene i Adelboden og Val d'Isère, og gikk også til topps i storslalåmrennet i Alta Badia.

Braathen gikk glipp av verdensmesterskapet i Cortina i 2021. Da pådro han seg en alvorlig kneskade i Adelboden måneden før.