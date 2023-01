Australsk friidrettsutøver nekter for dopingbruk: – Jeg er uskyldig

Atheltics Australia-sjefen Peter Bromley fortalte at Bols urinprøve viste tegn til det prestasjonsfremmende midlet EPO.

Dopingtesten ble gjennomført i oktober.

Bol har tre ganger blitt australsk mester på 800 meter og har en fjerdeplass fra OL i 2022.

– Det er veldig viktig å få fram med den sterkeste overbevisning at jeg er uskyldig og at jeg ikke har tatt dette stoffet som jeg er anklaget for, sa den Sudan-fødte Bol.

28-åringen sa at han var i total sjokk da han ble fortalt at han hadde avlagt en positiv urinprøve.

– For å være helt klar, jeg har aldri kjøpt, undersøkt, hatt, administrert eller brukt syntetisk EPO eller andre ulovlige stoffer, sa Bol.

Australieren kan avlegge en ny test for å avkrefte eller bekrefte det første resultatet. Under den foreløpige suspensjonen har Bol ikke lov til å trene eller konkurrere på nasjonalt, statlig eller klubbnivå.