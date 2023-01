Håndballopprør etter koronagrep under VM: – Idiotisk

– Vi har alltid hatt et fokus mot å holde folk friske. Det kommer vi til å fortsette med. Men personlig synes jeg det er idiotisk at vi skal spille et mesterskap og ikke følge de reglene som er i samfunnet ellers, sier Sagosen til NTB.

– Det er mye som kan skje, blant annet falske positive tester som kan gjøre at folk havnet i isolasjon. Jeg ønsker et rettferdig mesterskap, sier Sagosen.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) går i stikk motsatt retning av hva som er trenden i store deler av verden. VM-deltakerne, både spillere og ledere, skal koronatestet før de ankommer sin base i Sverige eller Polen. Så venter nye testrunder før hovedrunden og kvartfinalene.

Ved en positiv prøve venter fem dagers karantene i isolasjon. For å komme ut av den situasjonen, kreves en negativ test.

Både den svenske og danske VM-troppen har reagert kraftig på IHFs koronagrep.

– Vi er lei av regler om korona. De eksisterer ikke i hjemlige turneringer eller i Champions League, sier Danmarks største profil Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

Denne uka spiller Sagosen kamp for første gang under landslagssjef Jonas Wille. Norge sparrer mot Portugal, Brasil og USA i Trondheim.

Den første norske kampen i VM spilles 13. januar og går mot Nord-Makedonia.