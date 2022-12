Eikeland-scoring da Chelsea slapp med skrekken

Fran Kirby sendte serieleder Chelsea i føringen etter et kvarter. Jelena Cankovic scoret to mål på fem minutter da kampen hadde rundet halvtimen. Da så seieren ut til å bli komfortabel for Chelsea, men to mål på to minutter skapte spenning i kampen.

Sanne Troelsgaard reduserte etter en times spill. Like etter skled Eikeland inn 2-3 i snøværet i London. Reading jaktet en tredje scoring, men Chelsea fikk etter hvert mer kontroll og tok den niende seieren for sesongen.

Reading ligger på 10.-plass av tolv lag med kun sju poeng på ti kamper. Guro Reiten spilte de ti siste minuttene for Chelsea.

Tidligere søndag vant Frida Maanums Arsenal 4-1 over Aston Villa. Maanum spilte hele kampen for London-laget. Det er tre poeng opp til Chelsea på tabelltopp, som har én kamp mindre spilt.

Manchester City og Manchester United spilte også søndag. Verken Citys Julie Blakstad eller Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir i United fikk spilletid i kampen som endte 1-1.

Celin Bizet Ildhusøy spilte 77 minutter for Tottenham, som tapte 0-2 for West Ham. Thea Kyvåg fikk ni minutter på banen for West Ham.

Engelsk superliga kvinner søndag, 10. runde:

Manchester City – Manchester United 1-1, Tottenham – West Ham 0-2, Aston Villa – Arsenal 1-4, Chelsea – Reading 3-2.