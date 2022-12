The Athletic: Migrantarbeider døde i arbeidsulykke under fotball-VM i Qatar

Ifølge nettstedet skal det gjelde en filipiner i starten av 40-årene.

– Fifa er i dyp sorg etter tragedien, og våre tanker går til arbeiderens familie, skriver Fifa i en uttalelse.

Migrantarbeideren skal ha død mens han jobbet på treningsbanen til Saudi-Arabias landslag.

Filippineren skal ha vært involvert i en gaffeltruckulykke der han skled utfor en rampe mens han gikk langs kjøretøyet og falt med hodet mot betong.

The Athletic skriver at flere kilder på stedet, som ikke kan identifiseres for å beskytte jobbene deres, hevder at arbeideren ikke hadde på seg en sikkerhetssele på tidspunktet for hendelsen. Det er ikke kjent om en ble utlevert av selskapet.

Kildene sa også at de var overrasket over at offeret og føreren av gaffeltrucken ikke ble ledsaget av en tredje arbeider, som vanligvis ville bistå i arbeidet.

NRK omtalte saken først i Norge.

[ VM-sjefen innrømmer hundrevis av dødsfall i Qatar: – Mellom 400 og 500 ]