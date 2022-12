Diamond League utvides – Bislett fortsatt inne

Arrangøren kunngjorde onsdag terminlisten for 2023-sesongen, og som vanlig er Bislett Games med på programmet i midten av juni.

I alt skal det konkurreres i 15 stevner fordelt på tolv land på fire kontinenter, og sesongen starter i Qatars hovedstad Doha 5. mai.

Diamond League returnerer til Kina (Shanghai og Shenzhen) for første gang siden koronautbruddet. Det blir også comeback for London, mens Schlesien i Polen er inne på kalenderen for de neste fem årene.

Sesongfinalen skal holdes i Eugene, Oregon 16. og 17. september. Det er første gang årets siste stevne ikke arrangeres i Zürich eller Brussel.

Hele listen:

5. mai: Doha, Qatar

28. mai: Rabat, Marokko

2. juni: Roma, Italia

9. juni: Paris, Frankrike

15. juni: Oslo, Norge

30. juni: Lausanne, Sveits

2. juli: Stockholm, Sverige

16. juli: Schlesien, Polen

21. juli: Monaco

23. juli: London, Storbritannia

29. juli: Shanghai, Kina

3. august: Shenzhen, Kina

31. august: Zürich, Sveits

8. september: Brussel, Belgia

16.-17. september: Eugene, Oregon (USA)