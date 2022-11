Setter Norge-kjærligheten på pause – én seier unna å oppfylle drømmen

Jensen trener til daglig fire av de norske spillerne i Esbjerg: Henny Ella Reistad (43 EM-mål hittil), Nora Mørk (42), Vilde Mortensen Ingstad (28) og Kristine Breistøl (14).

– De norske jentene betyr mye for meg i det daglige, og jeg har sterke følelser for dem, men i morgen (søndag) er de motstandere. Så da vil jeg gjøre alt for å slå dem, sa han under en medieseanse i Ljubljana lørdag.

Norge og Danmark har ikke møttes i en finale siden EM i 2004.

Danskene vant sin hittil siste gullmedalje i OL samme år.

Norge har tatt tittel eller tittel siden EM-gullet i 1998.

– Norge er vant til denne situasjonen. De har stått i dette før, sier Jensen.

Men Danmark slo Norge 31-29 for noen få dager siden. Det gjør at håndballhysteriet er i ferd med å ta seg opp i Danmark.

Jensen gråt av glede da laget hans tok seg til finale.

